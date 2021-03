Infortunio al collaterale del ginocchio per Lewandowski: Bayern-PSG a rischio?

Robert Lewandowski si è infortunato a un ginocchio durante Polonia-Andorra e salterà la sfida contro l'Inghilterra. Anche il Bayern è in ansia.

Due goal, come al solito. La solita serata da predatore dell'area di rigore. Che però, per Robert Lewandowski, si è conclusa in maniera amara: con un infortunio che rischia di costargli particolarmente caro in vista dei prossimi impegni, sia con la maglia della Polonia che con quella del Bayern.

Il centravanti polacco è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la partita di qualificazione a Qatar 2022 vinta contro Andorra, un facile 3-0 determinato anche da una sua doppietta. Un problema al ginocchio destro che, secondo quanto comunicato dalla Federazione polacca, sembra non essere di lieve entità.

Robert Lewandowski z powodu urazu nie zagra w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 przeciwko Anglii w Londynie.



Więcej 👉 https://t.co/R4mIcfHijz — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 29, 2021

"Robert Lewandowski non giocherà a causa di un infortunio la gara contro l'Inghilterra a Londra, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 - recita il comunicato - Gli esami clinici e radiologici hanno rivelato un danno al legamento collaterale del ginocchio destro. Scelti da Goal Diritti Tv Serie A 2021/2024, vince DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in coesclusiva

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN I tempo ridotti prima del prossimo match escludono la partecipazione del capitano. La sua presenza rischierebbe di aggravare la situazione. La decisione è l'unica possibile, tenendo in considerazione l'imminente Europeo. Un trattamento del genere di solito richiede dai 5 ai 10 giorni. Tuttavia, Robert Lewandowski farà rientro al club, dove proseguirà il proprio recupero".

La preoccupazione del Bayern, semmai, riguarda la presenza o meno di Lewandowski in occasione della sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League: contro il Paris Saint-Germain si gioca tra poco più di una settimana, mercoledì 7 aprile.

Il rischio, dunque, è quello che il Bayern scenda in campo all'Allianz Arena senza il proprio simbolo offensivo. Mentre non sembra essere in pericolo la partecipazione di Lewandowski per il match di ritorno, in programma martedì 13 aprile al Parco dei Principi.