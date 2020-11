Infortunio Chiesa: problema muscolare, neanche in panchina in Lazio-Juventus

Federico Chiesa ha riportato un lieve problema muscolare alla vigilia di Lazio-Juventus: non è neanche in panchina.

Federico Chiesa non è neanche in panchina nel 'lunch match' tra e : l'esterno ex era in ballottaggio con Kulusevski per partire titolare contro i biancocelesti.

Un'assenza dell'ultim'ora spiegata nel prepartita da Fabio Paratici ai microfoni DAZN.

"Chiesa avuto un risentimento muscolare ieri mattina, abbiamo provato stamattina ma non si sentiva libero, quindi non è a disposizione".

Al posto di Chiesa, Pirlo ha schierato sulla fascia sinistra il giovane Frabotta. Da valutare adesso la presenza o meno dello juventino a Coverciano per rispondere alla convocazione dell' di Mancini.