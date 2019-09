Infortunio Chiellini, operato il capitano della Juventus: 6 mesi di stop

Giorgio Chiellini è stato operato a Innsbruck, in Austria: intervento perfettamente riuscito, i tempi di recupero previsti sono di 6 mesi.

Giorgio Chiellini è stato operato a Innsbruck, in : come comunica la , l'intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore tornerà a disposizione soltanto tra sei mesi, come precisato dallo stesso club.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito bianconero:

"Giorgio Chiellini questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 6 mesi".

Il capitano della Vecchia Signora è stato inevitabilmente escluso anche dalla lista UEFA per la Champions League 2019/20 , presentata oggi dai campioni d' : insieme a lui out anche Mandzukic ed Emre Can.

Toccherà dunque al nuovo acquisto De Ligt prendere in mano le redini della difesa bianconera accanto all'esperienza di Bonucci: un investimento estivo che si rivela più prezioso del previsto in seguito alla pesante assenza di Chiellini. Senza sottovalutare Demiral, altro colpo del mercato juventino.