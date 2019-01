Infortunio Chiellini, Allegri è fiducioso: "Non è nulla di grave"

Chiellini si è fatto male nel primo tempo di Atalanta-Juventus di Coppa Italia ed è stato costretto al cambio. Rischia 15 giorni di stop.

Giorgio Chiellini ha subito un infortunio al ginocchio neil primo tempo di Atalanta-Juventus ed è stato costretto a lasciare il campo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Chiellini ha accusato un problema al polpaccio e secondo le prime indiscrezioni riportate da 'Sky Sport' si tratterebbe di un'elongazione che potrebbe tenerlo ai box per 15 giorni.

Al suo posto è entrato Cancelo al minuto 28, un ingresso che si è rivelato deleterio per la Juventus, visto che è stato proprio un errore del portoghese a spianare la strada per il vantaggio realizzato da Castagne.

L'articolo prosegue qui sotto

Prima dell'intervallo la Juventus ha poi subito anche la seconda rete per mano di Duvan Zapata con l'ennesimo sfondamento centrale. Due indizi che testimoniano quanto la presenza di Chiellini sia fondamentale per la Juventus.

La speranza di Allegri è ovviamente quella di recuperarlo in tempo per la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: "Non mi sembra nulla di grave", ha dichiarato il tecnico bianconero nel post partita.