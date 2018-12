Infortunio Cancelo, le alternative della Juventus: Emre Can terzino o Spinazzola

Cancelo resterà fuori almeno un mese e anche Cuadrado rischia un lungo stop: Allegri potrebbe riciclare Emre Can terzino destro o lanciare Spinazzola.

Un fulmine a ciel sereno ha rovinato il Natale ai tifosi della Juventus. I bianconeri infatti nelle ultime quattro partite del 2018 non potranno contare su Joao Cancelo che verrà operato al menisco nelle prossime ore e dovrà stare fuori almeno un mese.

Al tutto si aggiunge l'infortunio di Cuadrado che, dopo l'iperestensione del ginocchio subita a Berna, potrebbe a sua volta finire sotto i ferri allungando così i tempi di recupero.

Al momento quindi l'unico terzino destro a disposizione di Allegri resta De Sciglio, peraltro a sua volta spesso soggetto a problemi fisici di varia natura che ne hanno fin qui frenato la carriera.

Ecco allora che la Juventus è costretta a studiare le possibili alternative e il tal senso le soluzione più percorribili, considerando che anche Barzagli ne avrà almeno fino a febbraio 2019, sembrano due.

La prima prevede il debutto in bianconero di Leonardo Spinazzola. L'esterno, esploso all'Atalanta come terzino sinistro ma reduce dalla rottura del crociato, è però destro di piede e può disimpegnarsi anche su quella fascia.

La seconda invece consisterebbe nell'arretrare Emre Can di qualche metro dato che il centrocampista tedesco ha già giocato sia come difensore centrale che come terzino destro ai tempi del Liverpool. Ovviamente con ben altre caratteristiche rispetto a Cancelo.

Anche perchè nel frattempo la Juventus sta invece per recuperare Sami Khedira che già contro la Roma dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati dopo una lunga assenza.

