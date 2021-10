Infortunio per Calabria: risentimento muscolare, niente Italia-Belgio

Davide Calabria è costretto a fermarsi: il terzino del Milan, dato titolare contro il Belgio, non parteciperà alla finalina per un guaio muscolare.

Davide Calabria salta la finale per il terzo e quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio. Il terzino del Milan, come riporta 'Sky Sport', ha infatti rimediato un infortunio muscolare, nella fattispecie un risentimento, che gli impedirà di partecipare alla gara in programma domani pomeriggio a Torino.

Calabria sarebbe con ogni probabilità partito dall'inizio sulla fascia destra della retroguardia azzurra, ma come detto non giocherà. Al suo posto dovrebbe essere confermato il titolare Di Lorenzo, impossibilitato dunque a riposare.

A breve il servizio completo