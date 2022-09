Infortunio Brozovic, è lesione ai muscoli posteriori della coscia: rischia un mese di stop

La risonanza magnetica di Marcelo Brozovic ha evidenziato una lesione parziale alla coscia: il centrocampista può tornare in campo a fine ottobre.

Marcelo Brozovic rischia di tornare in campo solo alla fine del mese di ottobre. La Nazionale croata ha comunicato ufficialmente le condizioni del centrocampista dell'Inter, uscito per infortunio domenica sera dopo 17 minuti dall'inizio della partitta disputata in Austria:

"Il centrocampista della nazionale croata Marcelo Brozovic è stato sottoposto oggi a un esame di risonanza magnetica presso l'Ospedale Speciale di St. Katarina, che ha mostrato una rottura parziale dei muscoli posteriori della coscia".

Brozovic, come detto, rischia un mese di stop. In questo caso tornerebbe in campo soltanto a fine ottobre, saltando tra l'altro il doppio impegno di Champions League contro il Barcellona.

Il centrocampista avrebbe in ogni caso saltato il match contro la Roma previsto per sabato 1 ottobre a San Siro per via della squalifica rimediata per somma di ammonizioni, l'ultima delle quali arrivata contro l'Udinese.

In ogni caso Inzaghi rischia di non avere a disposizione per lungo tempo e prima della sosta per i Mondiali uno dei suoi migliori centrocampisti in rosa.

L'Inter vive un momento difficile, con tre sconfitte in 8 partite stagionali disputate e una serie di partite molto delicate da affrontare e vincere per uscire dalla crisi e restare attaccato al treno delle prime in classifica e della qualificazione europea.