Infortunio Biraghi, il responso: lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro

Lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro per il difensore della Fiorentina Biraghi con la maglia della nazionale azzurra.

Non arrivano buone notizie per la nazionale azzurra di Roberto Mancini e per la . Nella giornata odierna sono stati resi noti gli esiti degli esami ai quali è stato sottoposto il capitano viola Biraghi.

Come comunicato dal club, il giocatore ha riportato la lesione di 2° grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, nel corso dell' allenamento di venerdì 7 giungo con la Nazionale italiana svolto ad Atene, in uno scontro di gioco ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso delle prossime settimane".

Non sono stati resi noti i tempi di recupero, che verranno presumibilmente individuati a seconda di quella che sarà la risposta del giocatore alle cure. Al momento, quindi, si fermano a cinque le presenze di Biraghi con la maglia della nazionale italiana. Un goal all'attivo, quello messo a segno nel girone di Uefa contro la .