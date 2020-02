Infortunio per Biglia: distorsione del ginocchio con interessamento del collaterale

Biglia ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale: stagione sfortunata per l'argentino del Milan.

Stagione sfortunatissima fin qui per Lucas Biglia, alle prese con un nuovo infortunio dopo il problema al bicipite femorale che lo ha tenuto lontano dal campo da inizio gennaio.

Il regista argentino del era tornato in panchina in occasione del derby ma ora è costretto a fermarsi ancora: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale.

Da valutare con precisione i tempi di recupero che comunque non dovrebbero essere inferiori ai 15 giorni. Le condizioni di Biglia saranno valutate giorno per giorno.

Un problema in più per Pioli che non potrà contare sull'apporto dell'ex nell'andata della semifinale di Coppa in programma domani sera a San Siro contro la , snodo importante di un'annata da raddrizzare al più presto.

Per Biglia un totale di sole sette apparizioni, tutte in campionato, di cui l'ultima risalente allo scorso 8 dicembre nella vittoriosa trasferta di .