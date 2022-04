Infortunio per Bastoni, il comunicato dell'Inter: "Risentimento al soleo"

Assente contro il Bologna nel recupero perso per 2-1 dall'Inter, Alessandro Bastoni ha riportato un problema di natura muscolare: a rivelarne l'entità è stato il club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale.

"Questa mattina Alessandro Bastoni si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate giorno dopo giorno".

Una problematica in più dunque per Simone Inzaghi che, a questo punto, rischia fortemente di dover fare a meno del centrale classe 2001 anche per la prossima sfida di campionato in programma domenica 1 maggio alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Più probabile, calendario alla mano, un reintegro dell'ex difensore di Atalanta e Parma in vista del 36° turno di Serie A quando l'Inter ospiterà l'Empoli a San Siro il prossimo 6 maggio.

L'articolo prosegue qui sotto

In stagione Bastoni ha disputato sin qui 41 partite segnando 1 goal.