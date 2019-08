Infortunio Bastoni: distorsione a un ginocchio, non convocato col Tottenham

Dopo Godin, si ferma anche Alessandro Bastoni: l'ex parmense ha rimediato un leggero problema al ginocchio e non sarà rischiato contro il Torttenham.

Non c'è pace per l' in questo precampionato: pochi giorni dopo Godin, anche Alessandro Bastoni deve dare forfait. E così, proprio come l'uruguaiano, anche l'ex difensore del dovrà saltare la sfida di International Champions Cup contro il .

Bastoni, nello specifico, ha rimediato una distorsione a un ginocchio. Un problema piuttosto leggero, in verità, e dunque non troppo preoccupante, ma Conte ha deciso di fare a meno di lui per la gara contro gli Spurs.

Nell'elenco dei convocati diramato dall'Inter, oltre a Godin e Bastoni, manca anche l'altro infortunato Lazaro. Presente invece Politano, vicino al completo recupero. Out, ovviamente, Mauro Icardi, completamente fuori dai progetti della società.

L'elenco completo dei convocati dell'Inter contro il Tottenham:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola;

Centrocampisti: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumé, Barella;

Attaccanti: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.