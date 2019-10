Infortunio al crociato per Süle, Hoeness: “Può scordarsi Euro 2020”

Dopo l’infortunio al crociato rimediato con l’Augsburg, Süle rischia di saltare anche l’Europeo. Lo conferma il presidente del Bayern Uli Hoeness.

L'infortunio di Niklas Süle, che sabato contro l' ha rimediato una lesione al crociato che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, rischia di compromettere non solo la sua stagione, ma anche l'Europeo 2020 con la .

Ad affermarlo è stato il presidente del Uli Hoeness, che ha parlato ai giornalisti prima della partenza della squadra verso Atene, dove domani sera affronterà l' .

“Süle può dimenticarsi . Non ha senso. Dovrebbe concentrarsi sulla prossima stagione ora”

Hoeness ha anche confermato che il Bayern ha già deciso che non acquisterà altri giocatori: oltre a Boateng, Pavard e Hernandez, conterà su Javi Martinez come centrale di difesa, più Lars Lukas Mai, classe 2000 che gioca per la seconda squadra in 3. .

A confermare la teoria che Süle non tornerà in tempo per l'Europeo di quest'estate è anche il dottor Michael Lehnert, ex medico sociale del e del Turbine Potsdam femminile, che a 'Goal' ha confermato i tempi di recupero lunghi.

“Più un intervento viene fatto sullo stesso ginocchio, più lunghi saranno i tempi di recupero. È più che improbabile che recuperi per l’Europeo, se non impossibile, a meno che non si sia disposto a rischiare la salute e forse la carriera”.

Già quattro anni fa con l’ il centrale classe 1995 aveva fatto i conti con lo stesso infortunio. La sua assenza lascia ora un vuoto importante per la Germania e non solo per il .