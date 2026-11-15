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Como 1907 v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images
Lelio Donato

Infortunio Adzic, le condizioni del centrocampista del Sassuolo: quando torna e quante partite salta

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Vasilje Adzic ha chiesto il cambio per un problema fisico durante il primo tempo di Cipro-Montenegro in Nations League. Le sue condizioni sono da valutare in vista della prossima di campionato.

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Il centrocampista del Sassuolo, ma ancora di proprietà della Juventus, aveva iniziato molto bene la stagione prima di una flessione coincisa con quella di tutta la squadra neroverde che ha portato all'esonero di Alberto Aquilani durante la sosta.

Adzic è però ormai un punto fermo del Montenegro allenato da Mirko Vucinic. Proprio con la sua Nazionale ha accusato un problema fisico che lo ha costretto ad uscire dal campo prima dell'intervallo e la cui entità andrà valutata meglio nelle prossime ore.

L'INFORTUNIO DI ADZIC

Ma cosa si è fatto Adzic? Quali sono le sue condizioni? Il centrocampista era stato schierato titolare da Vucinic in Cipro-Montenegro. La sua partita però è durata meno di un tempo a causa di un infortunio.

Il centrocampista del Sassuolo ha accusato un problema al ginocchio in seguito ad un contrasto di gioco per cui è stato anche ammonito dall'arbitro. E nonostante l'intervento dei sanitari non è riuscito a continuare la partita e neppure ad arrivare almeno fino all'intervallo, venendo sostituito già al 42' sul risultato di 0-1 per il Montenegro.

QUANDO TORNA ADZIC E I NUMERI DELLA SUA STAGIONE

Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero dopo l'infortunio subito da Adzic in Nazionale. La speranza del nuovo allenatore del Sassuolo, Roberto D'Aversa, è che le sue condizioni non siano preoccupanti e possa tornare a disposizione al più presto.

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Anche perché, come detto, Adzic aveva iniziato benissimo la sua esperienza in neroverde dove è arrivato questa estate dalla Juventus. Sono già quattro i goal segnati dal centrocampista montenegrino in dieci presenze ufficiali tra campionato e Coppa Italia, numeri a cui va aggiunto un assist. Ma in due delle ultime cinque è rimasto in panchina.

IL PIANO DELLA JUVENTUS

Vasilje Adzic, come detto, si è trasferito dalla Juventus al Sassuolo questa estate con la formula del prestito e diritto di riscatto. La società neroverde dunque al termine della stagione potrebbe acquistarlo a titolo definitivo versando dodici milioni di euro ai bianconeri che però mantengono il totale controllo del giocatore.

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La Juventus infatti potrà esercitare una contro-opzione inserita nel contratto riportando immediatamente Adzic a Torino. Per farlo i bianconeri dovranno versare al Sassuolo soltanto 1,7 milioni di euro, cosa che rende questa ipotesi la più probabile al momento.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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