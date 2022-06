Infortuni Zaccagni e Lazzari, la Lazio puntualizza: "Riacutizzarsi di problemi cronici"

Dopo le parole di Mancini, che si era detto "sorpreso" del forfait dei due, la Lazio emette un comunicato: "Eventuali esami nei prossimi giorni".

La polemica è stata servita nelle scorse ore. Ovvero quando Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari hanno chiesto e ottenuto di lasciare il ritiro della Nazionale, che dopo la batosta rimediata contro l'Argentina si sta preparando per la gara d'esordio di Nations League contro la Germania. A dire il vero non erano gli unici, i due giocatori della Lazio. Ma hanno fatto più rumore di altri.

"Anch'io sono rimasto sorpreso - ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa - Mi pareva che stessero bene, ma mi hanno detto di avere dei problemi. Così li abbiamo rimandati a casa".

Apriti cielo. Sui social e su qualche quotidiano è montata la polemica, dura e feroce. Qualcuno ha accusato Zaccagni e Lazzari di aver finto i rispettivi infortuni, o quantomeno di non aver stretto abbastanza i denti per la causa azzurra. E così la Lazio ha dovuto emettere un comunicato dettagliando le condizioni dei due calciatori biancocelesti.

"Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali".

In sostanza, Zaccagni e Lazzari si sono presentati nel ritiro dell'Italia con qualche problemino fisico e sono stati costretti a dare forfait. Come detto, non sono stati gli unici: la lista comprende altri nomi, come Insigne, Verratti, Jorginho, Emerson e Bernardeschi. Per tutti loro, la stagione 2021/2022 si è ufficialmente e definitivamente conclusa.