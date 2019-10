Infortuni Roma: distacco del tendine per Cristante, frattura del perone per Kalinic

La Roma ha comunicato ufficialmente le condizioni di Cristante e Kalinic: il primo sarà operato probabilmente, per entrambi lungo stop.

Vi avevamo anticipato la notizia del lungo stop per Bryan Cristante e Nikola Kalinic , ma adesso è pure arrivata la nota ufficiale della . I giallorossi fanno chiarezza sui due infortuni, senza però dare certezze sui tempi di recupero.

Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato un distacco del tendine dell’adduttore destro per Bryan Cristante — AS Roma (@OfficialASRoma) October 21, 2019

"L'AS Roma ha pubblicato la seguente nota medica, dopo l’infortunio subito da Nikola Kalinic nella sfida contro la . A seguito del colpo ricevuto durante Sampdoria-Roma, il calciatore croato ha riportato una frattura della testa del perone. Il giocatore ha già iniziato il piano di recupero che non prevede interventi chirurgici".

"La nota medica dell’AS Roma su Bryan Cristante, che durante Sampdoria-Roma ha lasciato il campo per infortunio. Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato per Bryan Cristante un distacco del tendine dell’adduttore destro. Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero del calciatore".

I tempi di recupero sono i seguenti, anche se ovviamente non ancora certi al 100%: Cristante non dovrebbe tornare prima di tre mesi e quindi se ne riparlerà per il 2020; Kalinic potrebbe tornare a dicembre, restando fuori circa due mesi.