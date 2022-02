Infortuni Politano e Lobotka: elongazione del soleo per l'esterno, lesione per lo slovacco

Non ci sono buone notizie per il Napoli, reduce dal pari del 'Maradona' contro l'Inter che ha interrotto la striscia di successi consecutivi in campionato: Spalletti deve registrare i problemi fisici occorsi a Matteo Politano e Stanislav Lobotka.

Entrambi, infatti, sono costretti a fermarsi. Sia l'ex esterno dell'Inter che il centrocampista slovacco hanno riportato infortuni muscolari che il Napoli, al termine degli esami di rito, ha comunicato nel dettaglio attraverso il proprio sito ufficiale.

"Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo".

L'esterno offensivo, schierato dal primo minuto al cospetto della sua ex squadra, aveva lasciato il terreno di gioco al 26' per lasciare spazio ad Elmas, mentre l'ex Celta Vigo ha disputato tutti i novanta minuti della super sfida di Fuorigrotta.

Una doppia tegola proprio a ridosso dell'andata del playoff di Europa League che metterà di fronte Barcellona e Napoli giovedì sera al 'Camp Nou'. Politano e Lobotka, il cui rientro è previsto rispettivamente per i primi di marzo e metà del prossimo mese, si aggiungono a Lozano e Tuanzebe nella lista degli indisponibili azzurri.