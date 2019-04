Infortuni Juventus: Dybala, Mandzukic e Spinazzola recuperati per il Milan

Massimiliano Allegri può sorridere: recuperati Dybala, Mandzukic e Spinazzola per la sfida con i rossoneri. Da valutare gli altri infortunati.

Dopo un giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito alla trasferta di , la si è ritrovata questa mattina alla Continassa per preparare la sfida con il di sabato – ore 18 – all'Allianz Stadium. Buone notizie per l'allenatore livornese: Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Leonardo Spinazzola verranno convocati. I tre, infatti, oggi hanno lavorato interamente con il gruppo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Restano da valutare, invece, le condizioni di Sami Khedira, Douglas Costa, Juan Cuadrado e Mattia Perin, che comunque non dovrebbero farcela per l'appuntamento con i rossoneri. Al tempo stesso, in chiave , vige sempre il dubbio targato Cristiano Ronaldo. Qui, sostanzialmente, la questione è molto semplice: la Juventus non correrà rischi.

Seduta, quella odierna, concentrata su tattica, parte atletica e cambi di direzione; il tutto, con esercitazioni di possesso palla e finalizzazione. La Signora domani sosterrà una seduta pomeridiana, mentre Allegri incontrerà i giornalisti – per la classica conferenza di vigilia – alle 12.