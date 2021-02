Infortuni per Demme e Hysaj: niente Napoli-Juventus

Elongazione al quadricipite della coscia per Demme, distrazione alla gamba per Hysaj: entrambi salteranno Napoli-Juve.

In aggiunta al periodo nero in termini di risultati, culminato con l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli deve fronteggiare anche l'emergenza infortuni.

Elseid Hysaj e Diego Demme, entrambi ko contro l'Atalanta, salteranno Napoli-Juventus di sabato.

"Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo".

"Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Demme. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente".

Contro i bianconeri, dunque, a sinistra in difesa spazio per Mario Rui; come vertice basso, invece, maglia dal 1' per uno tra Bakayoko o Lobotka.