Gli infortunati della Juventus: personalizzato per Szczesny, fisioterapia per Alex Sandro

A 3 giorni dalla Supercoppa, la Juventus ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Wojciech Szczesny e Alex Sandro: entrambi sono ancora in dubbio.

Meno tre alla , in programma a Riyad, . Ed è dunque logico che, alla come alla , il timore principale sia quello di dover fare i conti con problemi fisici dell'ultim'ora. Come quello che, ieri sera, ha costretto al cambio Alex Sandro.

Proprio le condizioni dell'ex , ma anche di Wojciech Szczesny, sono oggetto del bollettino diramato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

"Da segnalare che Szczesny ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo, mentre Alex Sandro si è sottoposto a seduta fisioterapica".

Maurizio Sarri, dunque, solamente nelle prossime ore potrà avere le idee più chiare su questi due giocatori. A tal proposito, la seduta di domani mattina dovrebbe rivelarsi decisiva. Dopodiché, via all'interrogativo del momento: 4-3-1-2 o tridente pesante? Ma questa è un'altra storia, ancora tutta da scrivere.