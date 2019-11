Infortunati Juventus: cresce la fiducia per Pjanic, in dubbio Matuidi

Migliora Pjanic: contro l'Atalanta potrebbe esserci. Matuidi in dubbio dopo la frattura della cartilagine di una costola, Alex Sandro out.

Terminata la sosta dedicata alle nazionali, la può concentrarsi sul ritorno in campionato che la vedrà affrontare la temibile al 'Gewiss Stadium' in un match che negli anni passati ha sempre creato enormi difficoltà ai bianconeri.

C'è attesa per conoscere se Miralem Pjanic sarà della sfida: è uscito malconcio da - ma, fortunatamente per lui, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e potrebbe anche essere convocato, come riportato da 'Tuttosport'.

Per il bosniaco soltanto un affaticamento e fiducia in crescita che dovrebbe avere come diretta conseguenza quantomeno la convocazione per la trasferta di Bergamo: nella giornata di ieri ha ripreso ad allenarsi a parte.

In dubbio invece Blaise Matuidi, reduce dalla frattura della cartilagine di una costola rimediata contro il . Nessuna speranza di vedere in campo Alex Sandro che ne avrà per qualche settimana prima del rientro definitivo. Cristiano Ronaldo rigenerato dai goal con il : la sua presenza non è in discussione.

Nemmeno l'Atalanta se la passa bene: oltre allo squalificato Ilicic, Gasperini potrebbe dover fare a meno anche di Muriel che non ha giocato in Ecuador-Colombia per problemi fisici non specificati. Inoltre Duvan Zapata non è al top dopo l'infortunio ma, a giudicare dallo scenario d'emergenza, è facile pensare che sarà rischiato dal primo minuto.