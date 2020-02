L'influenza fa danni: Demme 'isolato' prima di Sampdoria-Napoli

Il Napoli potrebbe dover fare a meno di Diego Demme per la sfida contro la Sampdoria: il giocatore è stato vittima di un attacco influenzale.

Questa sera il chiuderà la giornata di campionato contro la . L'avversario più grande della squadra di Gattuso, dopo quello da sfidare in campo, rischia di essere l'influenza che sta colpendo diversi giocatori.

L'ultimo in ordine di tempo a essere contagiato è stato Diego Demme. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il centrocampista ex è stato regolarmente convocato ieri, ma non ha viaggiato insieme ai compagni.

Il mediano tedesco è stato infatti 'isolato' per evitare un contagio. Sul charter non c'era, è arrivato direttamente in albergo e la sua presenza è ovviamente incerta, anche se proverà ad essere recuperato.

Non si tratta dell'unico caso di influenza in casa Napoli: Younes e Fabian Ruiz non si sono allenati negli ultimi giorni per lo stesso motivo, mentre Politano ha recuperato appena in tempo per poter essere in campo a Genova.