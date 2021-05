Infinito Cavani: un'altra doppietta e il mirino puntato sulla Coppa

L'attaccante Red Devils è stato protagonista nella doppia semifinale con la Roma segnando 4 goal. L'obiettivo ora è uno solo: vincere l'Europa League.

Il Manchester United è in finale di Europa League. I Red Devils hanno superato l'ostacolo Roma blindando la qualificazione già nel match di andata prima della passerella romana che - al di là del ko indolore - ha permesso agli uomini di Solskjaer di staccare il pass per la finalissima di Danzica contro il Villarreal.

L'uomo copertina del doppio faccia a faccia contro la formazione guidata dall'ormai uscente Paulo Fonseca è stato senza dubbio alcuno Edinson Cavani. L'attaccante uruguagio ha bucato la porta giallorossa per ben quattro volte nel giro di una settimana, grazie alle due doppiette distribuite sul terreno dell' Old Trafford e successivamente dello Stadio Olimpico.

Ad anni 34, il 'Matador' dimostra di non aver perso il vizio, confermando un rapporto con il goal che procede a gonfie vele a discapito del tempo che trascorre inesorabile per tutti, ma evidentemente non per lui. Dopo un inizio un pò stentato, l'ex goleador di Napoli e PSG ha definitivamente ingranato anche in terra britannica dove il computo delle reti stagionali è salito a quota 14 in 34 partite, annoverando nel conteggio sia la Premier che le coppe.

Se in ambito nazionale la doppia cifra in termini realizzativi è ancora distante due lunghezze, il bilancio inerente alla rassegna continentale narra che le reti (5) hanno ufficialmente superato le presenze (4). Numeri importanti. Numeri che aspettano soltanto di essere impreziositi nell'atto finale del 26 maggio al cospetto del "sottomarino giallo". Avversario contro il quale 'Edi' proverà a mettere la firma in calce anche su quello che potrebbe diventare il primo trofeo internazionale della sua carriera.

Come testimoniato dai dati Opta, Cavani è il primo giocatore dal 1985 ad oggi a segnare almeno due goal in entrambe le sfide di un doppio confronto di coppa e nelle ultime 15 apparizioni in Europa League ha trovato la via della porta in ben 16 occasioni.

La sostanza sembra piuttosto chiara: tra l'Europa League e il bomber di Salto c'è un feeling speciale. La speranza del popolo di fede United è che il trend possa continuare anche nell'appuntamento decisivo in programma tra tre settimane. Sarebbe il modo migliore per congedarsi, dato che i primi (forti) spifferi di mercato vedono il giocatore lontano da Manchester a fine stagione, con possibile destinazione il Sud America.

E allora, quale miglior modo per lasciarsi, se non sollevando un trofeo europeo? Con un Cavani così è lecito sognare in grande.