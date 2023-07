Infezione virale per Barak: l'annuncio della Fiorentina, altri 10 giorni di stop

Il centrocampista ceco dovrà stare fermo almeno dieci giorni: il comunicato della Fiorentina che annuncia l'infezione contratta in vacanza.

Inizia male la nuova stagione di Antonin Barak. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato il comunicato della Fiorentina, che ha annunciato che il calciatore ceco dovrà stare a riposo e non potrà iniziare il ritiro insieme al resto della squadra, agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano.

Il motivo? Un’infezione virale contratta durante il periodo di vacanza, come si evince dalla nota ufficiale pubblicata sui canali del club dalla società di Commisso.

“ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, il calciatore Antonin Barak è stato sottoposto ad accertamenti specialistici a seguito di un’infezione virale contratta durante il periodo di vacanza”.



La Fiorentina ha anche chiarito le condizioni del centrocampista ceco:

“Il calciatore, in buone condizioni generali, necessita di ulteriori dieci giorni di riposo prima di poter essere sottoposto alle visite di rito per poter iniziare la preparazione pre-campionato”.

Qualche altro giorno di riposo per Barak, che poi dovrà sottoporsi nuovamente all’iter medico di rito per riceve l’ok e iniziare a sudare sul campo in vista della stagione 2023/2024.