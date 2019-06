Infantino scherza su Boban al Milan: "Lo incateno alla Torre Eiffel"

Il confermato presidente della FIFA, Gianni Infantino, commenta con ironia le voci riguardanti Zvonimir Boban: "Il Milan? Lo lego".

Il di Elliott e Gazidis sembra voler puntare forte sull'ingresso di Zvonimir Boban nei quadri dirigenziali. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe l'ex centrocampista al fianco di Paolo Maldini, dopo l'addio di Leonardo, ma perché il ritorno in rossonero si concretizzi occorrerà che il croato venga liberato dalla FIFA, per cui lavora da alcuni anni al fianco del presidente Gianni Infantino.

Proprio il confermato numero uno del calcio mondiale, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' a margine della partita con le vecchie glorie giocata a Parigi, ha risposto a una domanda sull'argomento e, pur con toni scherzosi, ha fatto capire come consideri importante la presenza di Boban al suo fianco.

"Boban al Milan? Lo lego, lo incateno alla Torre Eiffel", ha dichiarato il dirigente svizzero. Di certo il centrocampista croato è fortemente tentato dal ritorno come dirigente al Milan, in cui lavorerebbe a stretto contatto proprio con Gazidis.

Al di là della battuta di Infantino, è probabile che se l'ex numero 10 chiedererà di essere liberato, il numero uno della FIFA lo accontenterà, visto il rapporto di amicizia e fiducia reciproca che si è creato fra i due negli ultimi anni in cui hanno lavorato in sinergia.