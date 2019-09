Infantino e i provvedimenti contro il razzismo: "Identificare i colpevoli e metterli in galera"

Il presidente della FIFA Infantino ha parlato del problema razzismo in Italia: "Ci si muove nella direzione sbagliata, colpevoli vadano in galera".

Il problema del razzismo torna ancora, tristemente d'attualità anche in . E l'intervento arriva dal presidente della FIFA, che vuole provvedimenti seri per i colpevoli.

Gianni Infantino ai microfoni di 'Sky Sport' ha affermato che ci vuole tolleranza zero e chiede pene severe per i colpevoli, anche mettendoli in prigione oltre a facendoli espellere dagli stadi.

"Bisogna identificare le persone, pena certa per i responsabili: metterle in galera, buttarli fuori dagli stadi e fare in modo che siano puniti. Non vedo per quale motivo bisogna nascondere la verità, non parlare di quello che succede, dire che non è grave. Siamo nel 2019, non dovrebbe essere un problema identificare l’idiota o il gruppo di idioti, prenderli, metterli fuori dagli stadi e dentro per qualche giorno in cui possano chiarirsi un po’ le idee".

Il numero uno del calcio mondiale ha affermato che l'Italia non sta affrontando il problema nella giusta maniera.