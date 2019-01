Infantino invoca leggi più dure negli stadi: "Bisogna fare come la Thatcher"

Nonostante sia già passata una settimana, gli strascichi di Inter-Napoli sono ancora d'attualità, soprattutto per quanto riguarda le questioni extra-campo. La morte del tifoso dell'Inter e gli ululati a Koulibaly hanno fatto il giro del mondo.

All'interno del suo intervento ai Globe Soccer Awards, ha detto la sua anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, il quale ha invocato leggi più dure per fermare la violenza nel calcio. Il modello, secondo l'ex segretario UEFA, deve essere quello seguito dalla Thatcher in Inghilterra contro gli hooligans.

"È inconcepibile che ancora si possa morire per una partita di calcio. Bisogna fare come fece la Thatcher in Inghilterra. Vanno cambiate le leggi, bisogna cercare le persone violente e farle uscire dal calcio. Non sono migliaia come si vuol far credere, neanche centinaia, ma decine e bisogna isolarle. Ci vuole la collaborazione delle autorità e delle società che in questo senso possono aiutare. Solo così si rompe il ciclo vizioso".