Indizio di calciomercato per il Milan? Maldini con Funes Mori a Ibiza

Il difensore del Villarreal ha postato una foto con il dirigente rossonero, il quale lo scorso anno venne paparazzato con Theo Hernandez.

Confermato Pioli, allontanata la possibilità di una nuova rivoluzione, il pensa al futuro. Acquistato il giovane Kalulu dal , la società rossonera valuta nuove opportunità in difesa per costruire una retroguardia di tutto rispetto e puntare così ad obiettivi più importanti rispetto al sesto posto.

Ad occuparsi di scovare e convincere i difensori, grazie alla sua leggendaria carriera al nome che porta, è Paolo Maldini, nell'estate 2019 capace di portare al Milan l'esterno Theo Hernandez, risultato essere uno dei migliori giocatori della appena conclusa. Ora Funes Mori?

Il centrale del ha infatti postato sui social una foto con Maldini, elogiando l'ex fuoriclasse rossonero. Per molti si tratta di un indizio di calciomercato, sopratutto considerando il precedente con Theo Hernandez della passata estate. Per altri, solamente un selfie innocente in vacanza.

Fatto sta che già in passato Funes Mori era stato accostato al Milan, in più occasioni: ora, maturato e con più consapevolezza di sè, potrebbe essere un buon rinforzo per la società rossonera, senza dover per forza spendere cifre astronomiche per puntellare la difesa.

Di certo il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo, visti i noti problemi della passata annata in tale zona di campo. Kjaer è stato un buon innesto a gennaio per risolvere i problemi, ma nel calciomercato estivo servirà imbastire un reparto all'altezza per evitare nuovo caos tra infortuni e inesperienza.

Settembre si avvicina, e con esso l'esplosione del calciomercato in entrata e in uscita per i club di Serie A. Una finestra di trattative ridotta a causa del posticipo della stessa per la questione coronavirus. Alla quale i dirigenti stanno però già lavorando, magari sotto il sole di Ibiza.