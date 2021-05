Odissea Independiente, squadra bloccata in aeroporto: "Maltrattati senza motivo"

Si è trasformato in un’Odissea per l’Independiente il viaggio in Brasile per sfidare il Bahia. Fermati alcuni giocatori considerati ancora positivi.

Doveva essere una partita come tutte le altre, valida per la terza giornata della fase a gironi della Copa Sudamericana , per l’ Independiente però la marcia di avvicinamento che conduce al calcio d’inizio della sfida con il Bahia si è trasformata in un’autentica odissea.

Come riportato da Globo Esporte , i problemi per la squadra argentina sono iniziati non appena tutti i membri della spedizione in Brasile hanno messo piede all’aeroporto di Salvador.

L’Anvisa, ovvero l’agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria, non ha infatti permesso l’accesso nel Paese di dieci elementi del gruppo squadra, otto dei quali sono calciatori, che sono risultati ancora positivi al Covid-19.

L’Independiente è arrivato a destinazione nella giornata di lunedì e al momento alcuni elementi della rosa si trovano ancora in aeroporto. Secondo il club argentino coloro che sono risultati positivi sono già tutti guariti dal Covid, ma l’Anvisa ha comunicato che è pronta a far entrare in Brasile solo coloro che sono risultati negativi ai test.

La CONMEBOL aveva dato l’autorizzazione a viaggiare ai positivi con una bassa carica virale, ma le autorità brasiliane sono sin qui state irremovibili.

L’Independiente infatti ha mostrato tutta la documentazione richiesta, ma non è bastato sbloccare la situazione. Secondo quanto riportato da Olé , il club si sarebbe anche rivolto all’ambasciatore argentino in Brasile Daniel Scioli.

Lo stesso Independiente ha inoltre postato un Tweet per aggiornare sulla situazione.

Parte de la delegación fue al hotel a descansar y otros quedaron retenidos de manera arbitraria en el aeropuerto.



Las autoridades sanitarias de Bahia nos han maltratado sin razón alguna, dejándonos varados por más de seis horas. pic.twitter.com/IHUooGP3k8 — C. A. Independiente (@Independiente) May 4, 2021

“Una parte della delegazione è riuscita a recarsi in albergo per riposarsi, mentre un’altra è stata trattenuta in maniera arbitraria all’aeroporto. Siamo stati maltrattati senza motivo dalle autorità sanitarie di Bahia che ci hanno bloccato per più di sei ore”.

In Brasile la partita viene attualmente considerata ancora a rischio rinvio.