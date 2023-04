Independent - Champions League, la finale può cambiare sede: Istanbul a rischio

L’ultimo atto della Champions League 22/23 potrebbe cambiare sede: possibili problemi ad Istanbul, in Turchia, in vista delle elezioni presidenziali.

Per il quarto anno di fila la finale Champions League potrebbe cambiare sede a poche settimane dall’appuntamento più atteso dell’anno.

Come già accaduto lo scorso anno, quando a causa dell’invasione russa in Ucraina la UEFA ha deciso di far disputare a Parigi e non più a San Pietroburgo, come inizialmente programmato, la finale tra Real Madrid e Liverpool (vinta 1-0 dai ‘Blancos’), anche quest’anno la sede è a forte rischio.

A rivelarlo è l’Independent. Secondo il quotidiano britannico le elezioni presidenziali in programma in Turchia il 14 maggio preoccupano non poco e l’ipotesi di disordini nel Paese potrebbero costringere l’UEFA a spostare la sede della finale di Champions League.

Al momento, la finale resta in programma all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno, con una tra Inter e Milan che sfiderà la vincente dell’altra semifinale tra Real Madrid e Manchester City.



Ceferin potrebbe, dunque, prendere in considerazione lo spostamento della finale solo dopo le semifinali di ritorno, in programma 16 e 17 maggio. Un vero e proprio piano d’emergenza da far scattare nei giorni successivi alle due gare e soprattutto alle elezioni in Turchia.

In caso di spostamento, la Turchia perderebbe per la terza volta l’opportunità di ospitare la finale di Champions League negli ultimi quattro anni.

Dopo il 2020, quando l’esplosione della pandemia di Coronavirus costrinse la UEFA a sposare la fase finale (quarti, semifinali e finale) a Lisbona, in Portogallo, anche nel 2021 la Turchia non ospitò l’ultimo atto a causa della zona rossa per l’Inghilterra. A contendersi la coppa furono Manchester City e Chelsea, nell’ultimo atto giocato a Oporto, in Portogallo.

In attesa di capire quali saranno gli sviluppi, Inter e Milan - così come Real Madrid e Manchester CIty - preparano il doppio derby delle semifinali con l’obiettivo di staccare il pass per la finale. Il luogo sarà poi tutto da scoprire.