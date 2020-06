Incubo Werder Brema: retrocessione storica ad un passo

La sconfitta contro il Mainz condanna la storica squadra di Bundesliga ad una situazione terribile: playout o retrocessione immediata.

Era l'ultima spiaggia, in quel di . E' andata malissimo, davanti alla squadra di Beierlorzer, vincente per 3-1. Ora al rimane una sola partita e il miracolo può avvenire solamente in extremis. Anche se, in ogni caso, ci sarà da soffrire.

Il Werder Brema si gioca infatti con il la retrocessione diretta nella seconda serie tedesca, mentre il Paderborn è la prima squadra sicura di non poter giocare la 2020/2021. Una squadra andrà ai playout con la terza dell Zweite Bundesliga, una dovrà accettare l'immediata caduta.

Brema a 28 punti, Fortuna a 30, con una gara da giocare per entrambe: visto che in Bundesliga conta la differenza reti in caso di arrivo a pari punti, e in virtù dei quattro goal di vantaggio in favore del club di Dusseldorf, a quest'ultima basterà il pareggio per i playout, qualora il Werder non dovesse vincere con più di quattro goal di scarto.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

La retrocessione, obiettivamente vicina, ma di certo non sicura, del Werder Brema, sarebbe sicuramente storica, visto e considerando che dalla nascita della Bundesliga è proprio il club biancoverde quello ad aver giocato più volte la competizione. Anche più del .

Dal 1981, infatti, il Werder Brema gioca senza interruzioni nella massima serie tedesca, e nel corso degli ultimi quarant'anni ha conquistato innumerevoli trofei, ultimo dei quali nel 2009. Da allora solamente campionati anonimi senza gloria europea, fino a questo terribile 2020.

Il Werder Brema deve ora sperare nella vittoria contro il Colonia nella 34esima e ultima giornata di Bundesliga, sperando in una sconfitta del Fortuna Dusseldorf. Altrimenti giugno 2020 sarà ricordato come il più terribile evento sportivo per il club dalla vecchia retrocessione del 1980.