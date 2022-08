Incubo Maximiano: mani fuori area, espulso dopo 5' dall'esordio in Serie A

Il portiere portoghese è stato punito dal VAR: Lazio costretta a giocare in 10 uomini per tutta la partita contro il Bologna.

Senza esagerazioni: un esordio del genere, per Luis Maximiano, è quanto di più simile ci possa essere a un incubo. Il portiere portoghese, all'esordio in Serie A con la maglia della Lazio, è stato espulso dopo 5 minuti dall'inizio della sfida col Bologna per aver abbrancato il pallone con le mani poco fuori dalla propria area di rigore.

Il direttore di gara, Luca Massimi, ha inizialmente fatto proseguire il gioco, convinto evidentemente che Maximiano avesse preso la palla all'interno dell'area. Poi è stato richiamato dal VAR per un on field review, è rientrato in campo e ha estratto il cartellino rosso diretto.

Lazio in 10 uomini per tutta la partita, dunque. Con Sarri costretto a togliere un uomo di movimento per consentire l'ingresso in campo del secondo portiere Provedel: il prescelto è stato Basic. Il tecnico biancoceleste ha dunque deciso di lasciare in campo Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, ovvero il tridente titolare.

Per Maximiano, arrivato in estate dal Granada, è un esordio difficilmente dimenticabile in Serie A. Ma in negativo. Il portiere portoghese ha il compito di far dimenticare Thomas Strakosha e Pepe Reina, i due portieri della scorsa stagione, entrambi partiti a parametro zero. Di certo, il primo impatto non è dei più positivi. Giusto per usare un eufemismo.

La prossima giornata, in programma sabato 20 agosto in casa del Torino, Sarri sarà intanto già costretto a cambiare tra i pali: fuori Maximiano e dentro Provedel, a sua volta arrivato dallo Spezia dopo una lunga trattativa.