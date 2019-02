Incubo finito per Al-Araibi: dopo 77 giorni di detenzione torna in Australia

Dopo 77 giorni di detenzione, Hakeem Al-Araibi ha potuto finalmente lasciare da uomo liberi la Thailandia per fare ritorno in Australia. Una vicenda, quella che ha visto protagonista l’ex calciatore del Bahrein che ha fatto il giro del mondo e che aveva portato molti dei suoi colleghi ad esprimergli la massima vicinanza.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al-Araibi era stato condannato nel 2014 in contumacia perchè, secondo l’accusa, nel corso della ‘Primavera Araba’, avevamo commesso atti di vandalismo contro una stazione di polizia, cosa questa che lui ha sempre smentito.

Prima la fuga dal Bahrein nel 2013 mentre era con la sua Nazionale in Qatar, poi l’approdo in Australia, paese che, dopo la richiesta di asilo politico, gli ha concesso nel 2017 lo status di rifugiato.

L'articolo prosegue qui sotto

Al-Araibi, a cui anche Giorgio Chiellini aveva manifestato vicinanza nelle scorse settimane, era stato arrestato a Bangkok lo scorso 27 novembre, dove si trovava con sua moglie in luna di miele, dall’Interpol su richiesta del Bahrein. Una vicenda la sua, che aveva fatto pensare ad un lieto fine di certo non immediato, prima che il suo paese a sorpresa rinunciasse alla richiesta di estradizione.

Arrivato a Melbourne con un volo della Thai Airways, il difensore del Pascoe Vale, è stato accolto da famigliari, giornalisti, membri della campagna #SaveHakeem e tanti sostenitori.

“Voglio ringraziare l’Australia, è stato incredibile vedere quante persone e quanti media mi hanno supportato. Ringrazio il governo e chi come Craig Foster si è battuto per il mio caso. L’Australia è il mio paese e, anche se non ho ancora la cittadinanza, questa è casa mia ed è qui che morirò”.