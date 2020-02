Incubo Coronavirus: il Dalian Yifang di Hamsik e Benitez in quarantena

Il Coronavirus continua a preoccupare, anche il mondo del calcio: la squadra di Hamsik e Benitez è a Malaga in ritiro, isolata dal resto del mondo.

Il Dalian Yifang vive un ritiro particolare, con lo spettro del Coronavirus sullo sfondo del calcio cinese: il campionato è in standby a causa dell’epidemia che sta facendo centinaia di vittime in .

La squadra di Rafa Benitez si trova in un resort di Marbella per preparare la stagione, ma è tutto piuttosto strano, come ammette anche il tecnico a ‘The ’.

“Proviamo la febbre ai giocatori due volte al giorno, li monitoriamo. Stiamo in hotel e nelle aree di allenamento per due settimane per essere sicuri che tutto sia in ordine”.

La squadra di Hamsik, di fatto, è in quarantena e non ha contatti con l’esterno. E prende tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio. Benitez ha affermato che la situazione è ai limiti del surreale.