Incredibile Wilbraham: segna a 40 anni in FA Cup, su assist di un 17enne

Rochdale-Newcastle ha portato ad un incredibile epilogo: i due subentranti, con 23 anni di differenza, hanno costruito il pareggio.

Aaron Wilbraham , classe 1979. Luke Matheson , classe 2002. Non sono padre e figlio, ma potrebbero esserlo. Il sabato di inglese è tutto loro, visto il pareggio del Rochdale contro il che ha fatto esplodere i social per la storia dei due opposti.

Minuto 79, il diciasettenne Matheson mette in mezzo per il quarantenne Wlbraham: assist e goal, con una differenza di ventitre anni. Una storia incredibile che ha portato il Rochdale, club di terza serie, a fermare il Newcastle in FA Cup. Costretto al replay.

Il Rochdale aveva inserito nella prima frazione Matheson in luogo dell'infortunato Magloire, dunque Wilbraham a inizio ripreso per Baah: allo Spotland Stadium speravano di poter fermare il Newcastle, ma di certo nessuno si aspettava di vedere un pareggio in questo modo.