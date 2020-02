Incredibile Sorrentino: gioca da attaccante e segna il goal vittoria al 90'

Dopo l'addio al Chievo Stefano Sorrentino riparte alla grande con il Cervo FC nel nuovo ruolo da attaccante: arriva il goal vittoria al 90'.

Dopo aver annunciato il suo addio alla Stefano Sorrentino riparte incredibilmente con una nuova avventura lontano dai pali. L'ex portiere del ha infatti firmato per il Cervo FC e il debutto ha il sapore di una favola.

Alla prima partita con il nuovo club il classe '79 è sceso in campo nel nuovissimo ruolo di attaccante e proprio lui ha firmato il goal vittoria al 92'. Un copione quasi da film per Sorrentino, sommerso dall'esultanza dei compagni al fischio finale.

Non poteva chiedere di meglio l'ormai ex portiere, che si reinventa bomber e all'età di 40 anni avvia un'esperienza tutta nuova in una realtà sicuramente minore e da una prospettiva di campo decisamente diversa.