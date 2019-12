Incredibile Kessié: like a Gomez su Instagram dopo la sconfitta

Franck Kessié, dopo la pesante sconfitta sul campo dell'Atalanta, ha messo like su Instagram proprio alle foto festanti del Papu Gomez.

Il ha incassato quest'oggi una pesante sconfitta in casa dell', con un 5-0 molto rumoroso e senza dubbio problematico per il presente e futuro rossonero. Eppure, uno dei protagonisti del Diavolo in campo, ha messo like su Instagram ad uno dei rivali di oggi.

Stiamo parlando di Franck Kessié che, dopo la partita, ha proprio messo like su Instagram alle foto del Papu Gomez. Il post dell'argentino è basato su tre foto dell'esultanza contro il Milan e un messaggio di congedo verso la fine dell'anno.

I due si conoscono e sono amici perché hanno giocato insieme proprio ai tempi dell'Atalanta, ma questo non è certamente il momento per i giocatori del Milan di un apprezzamento pubblico sui social, agli avversari di oggi.

Sui social è infatti già scattata l'ira dei tifosi del Milan per questo gesto di Kessié, che tra l'altro ormai da tempo non convince tecnico e tifosi con le sue prestazioni in campo.