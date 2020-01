Incredibile in Inghilterra: rider a bordocampo per consegnare pizze ai tifosi

Quello fra Leyton Orient e Newport County poteva passare come un match qualsiasi della League Two inglese, invece quello che è accaduto all'intervallo della partita ha avuto davvero dell'incredibile.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il prato del 'Matchroom Stadium' è stato percorso a grande velocità da un motorino: si trattava di un rider di 'Papa John', una famosa catena di pizzerie statunitensi, che stava consegnando delle pizze ad alcuni tifosi. La visione di un rider che sfrecciava a bordocampo per consegnare delle pizze ha lasciato interdetti gli altri spettatori.

Nothing to see here! Just a pizza being delivered to a fan inside the stadium at Leyton Orient the other day 😆🤣 pic.twitter.com/MaiM1WmXIw