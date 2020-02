Incredibile in Olanda: i tifosi interrompono l'allenamento per una lezione di tattica

Calciatori e allenatore a lezioni di tattica...dai tifosi. Succede anche questo in dove ieri i supporters dell'ADO Den Haag hanno interrotto l'allenamento della loro squadra del cuore con un'invasione pacifica.

Una volta in campo gli stessi tifosi si sono serviti di una lavagna per dare una vera e propria lezione di tattica ai giocatori e soprattutto all'allenatore del club olandese, Alan Pardew.

The supporters of ADO Den Haag are so angry with their players and their lack of effort that they went to training with a flipboard and tactics to lecture them 😂 pic.twitter.com/UBTTw1B4EK