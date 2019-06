Incredibile in Irlanda: mascotte espulsa perché faceva finta di parare

Ha dell'incredibile quanto accaduto venerdì sera nella Premier League irlandese . L'arbitro del match Finn Harps-Sligo Rovers ha infatti deciso di espellere al 27' del primo tempo la mascotte della squadra di casa , un cane antropomorfo, colpevole di aver simulato di parare le conclusioni dietro la porta degli ospiti.

La decisione del direttore di gara ha sorpreso e non poco i tifosi presenti allo stadio, che hanno così ironizzato sulla sua decisione e sulla sua severità sui social network e non solo, anche perché sul campo il Finn Harps è riuscito a imporsi 2-0 con una doppietta di Nathan Boyle, cogliendo una preziosa vittoria in chiave salvezza.

27 min. The Finn Harps mascot has been sent off for pretending to save shots behind our goal (0-0) pic.twitter.com/71DhCTXGrM