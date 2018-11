Incredibile in Irlanda: club finge la morte di un giocatore per far rinviare un match

Una vicenda assurda arriva dalla Leinster Senior League, serie minore del calcio irlandese: pur di far posticipare un match, un club annuncia un morto

Di storie assurde il mondo del calcio è pieno, ma una vicenda così incredibile davvero non si era mai sentita. Nella Repubblica d'Irlanda un club di una serie minore, il Ballybrack FC, ha comunicato la falsa notizia della morte di un proprio calciatore con lo scopo di ottenere il rinvio di un match da disputare nel weekend. Rinvio concesso, con tanto di minuto di silenzio sugli altri campi e lutto al braccio di tutti i giocatori.

Tutto è cominciato - racconta l'Irish Times - quando Fernando Nuno La Fuente è tornato in Spagna dopo un periodo trascorso in Irlanda durante il quale ha giocato nel Ballybrack. A quel punto, con lo spagnolo tornato a casa e la squadra in cerca di un rinvio del successivo match del fine settimana ad Arklow, qualcuno nel club ha deciso che la cosa da fare era dire agli organizzatori del campionato che era morto, vittima di un incidente stradale sulla via del ritorno a casa dopo l'allenamento, lo scorso giovedì sera.

"Venerdì scorso abbiamo ricevuto alcune telefonate dal club che annunciavano la morte del giocatore e la necessità di rinviare la partita, ovviamente non ci sono mai problemi per una cosa del genere - ha detto David Moran, presidente della Leinster Senior League - Ma le cose hanno iniziato prendere una piega diversa quando il lunedì successivo ci siamo attivati col club per vedere se potevamo entrare in contatto con la famiglia del ragazzo e vedere se c'era qualcosa che potevamo fare. Hanno detto che il cadavere era già tornato in Spagna, il che non è mai accaduto".

La realtà è che La Fuente - uno studente spagnolo - era semplicemente volato in Spagna per fare ritorno a casa, come poi la lega ha appreso dalla famiglia del ragazzo. "È una cosa sconvolgente da fare per far rinviare una partita di calcio - ha continuato Moran - Abbiamo avuto un minuto di silenzio in tutti gli altri match e i giocatori hanno portato il lutto al braccio. Devi avere qualcosa di sbagliato in te per fare qualcosa del genere...".