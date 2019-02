Incredibile in Egitto: poliziotto in campo chiede le generalità a giocatore

Scena che ha dell’incredibile nel corso di El Daklyeh-Pyramids: un poliziotto è sceso in campo ed ha chiesto le generalità ad un giocatore ospite.

Vedere invasioni di campo durante una partita di calcio, non è una cosa purtroppo insolita, quanto accaduto però nel corso di El Daklyeh-Pyramids, ha però dell’incredibile.

Il tutto è avvenuto durante una partita valida per la 21esima giornata del campionato egiziano, quando un ufficiale di polizia, è sceso dagli spalti e, quando il gioco era fermo a causa di uno scontro di gioco, si è avvicinato ad uno dei giocatori della squadra ospite, gli ha mostrato il tesserino e gli ha chiesto le sue generalità.

Una scena che del tutto inusuale e che sta iniziando a fare il giro del mondo, visto che è stata prontamente postata su Twitter accompagnatadal commento “Solo in Egitto si può vedere tutto questo”.

اغرب لقطة في كرة القدم، فقط في مصر ستشاهد هذا pic.twitter.com/ufdxRlKzON — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) 4 febbraio 2019

Per la cronaca, la partita si è poi chiusa con la vittoria degli ospiti che si sono imposti sul campo dell’El Daklyeh per 2-0 grazie a due goal arrivati in pieno recupero.