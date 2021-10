Incredibile in Coppa di Francia: il Tarbes sbaglia strada, sconfitto a tavolino

Il Tarbes è stato eliminato dalla Coppa di Francia per aver sbagliato destinazione. 50 minuti di ritardo e sconfitta a tavolino.

Nuova Coupe de France, nuove fantastiche storie. La coppa nazionale francese ci regala ogni anno incredibili avventure da raccontare, come quella del Tarbes, eliminato dalla competizione per aver... sbagliato strada.

La Coppa di Francia ha da poco preso il via con i turni preliminari tra club dilettantistici e il Tarbes, squadra di sesta serie, avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Vabres-l'Abbaye, con il favore dei pronostici.

Peccato che, il pullman della squadra, invece di arrivare a Vabres è arrivato a Vabre, una 's' in meno e 90 km di differenza.

Da lì in poi è iniziata la corsa contro il tempo per arrivare in orario alla partita, ma gli ostacoli non sono mancati: prima una corsa ciclistica e infine un ponte sul quale il pullman non riusciva a passare, costringendo i giocatori ad attraversarlo a piedi per arrivare finalmente allo stadio del Varbes, quello giusto.

Ma mancava ancora la beffa finale: l'arbitro della partita non si è assolutamente fatto impietosire dalle vicissitudini del Tarbes e ne ha ordinato la sconfitta a tavolino per aver sforato di cinque minuti il tempo limite di ritardo, che normalmente è di 45. Ma siamo certi che almeno, dopo questa eliminazione, la prossima volta il navigatore sarà impostato bene.