Incredibile Guardiola: il City festeggia, lui spiega a Sterling i movimenti

Incredibile quanto successo dopo la finale di FA Cup: durante i festeggiamenti del City, Guardiola ha spiegato a Sterling dei movimenti da fare.

Si può non essere pienamente soddisfatti dopo una finale dominata e stravinta per 6-0? Evidentemente si, soprattutto se ti chiami Pep Guardiola ed hai fatto del perfezionismo un tuo marchio fabbrica.

Il suo , nelle scorse ore si è imposto in maniera straripante sul a Wembley mettendo in bacheca la sesta della sua storia, chiudendo quindi nel migliore dei modi una stagione che aveva già regalato la Premier e la Coppa Lega e uno dei migliori in campo è certamente stato Raheem Sterling (che tra l’altro ha realizzato una doppietta).

Agli occhi di molti, la prestazione dell’attaccante inglese è parsa quasi perfetta, ma questo non vale per il tecnico spagnolo che anzi, dopo il triplice fischio finale, ha preso da parte il suo giocatore per spiegargli alcune cose.

Winner mentality

Pep is massivepic.twitter.com/PLRHIx0O9W — Hououin Kyouma (@AlessioTackle) 18 maggio 2019

Mentre il resto della squadra era sul terreno di gioco a festeggiare con l’ennesimo trofeo vinto in un ciclo straordinario, Guardiola è stato pizzicato dalle telecamere mentre mimava a Sterling quelli che erano i movimenti giusti da fare e che evidentemente non sono stati fatti durante l’arco dei 90’.

Una scena abbastanza surreale, visto che solitamente quando si festeggia non c’è spazio per la tattica ma Guardiola, anche negli ultimi minuti di quella che è stata una stagione lunghissima, ha dimostrato di essere un tecnico che non lascia nulla al caso.