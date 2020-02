Incredibile Extremadura: ingaggia un attaccante ritiratosi nel 2011

Leilei Gao è il nuovo acquisto del club spagnolo Extremadura: l'attaccante cinese torna in campo 9 anni dopo il suo ritiro all'età di 39 anni.

Una firma del tutto sorprendente in , dove l'Extremadura annuncia di aver tesserato l'attaccante cinese Leilei Gao, che aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato addirittura nel lontano 2011. Il giocatore classe '80 torna a giocare all'età di 39 anni.

In realtà il giocatore era stato ingaggiato la scorsa estate dal Ponferradina per un accordo di sponsorizzazione senza però scendere in campo: poi la risoluzione contrattuale che ha permesso al club spagnolo di procedere con l'operazione a titolo gratuito.

OFICIAL



LeiLei Gao nuevo jugador azulgrana.

El jugador chino, centrocampista ofensivo, llega libre tras su paso por la SD Ponferradina



¡Bienvenido @gaoleilei1 !



Toda la info 👇https://t.co/zjUhdCgIYf pic.twitter.com/2Tcb8XrnHz — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) February 12, 2020

Leilei Gao aveva annunciato il suo ritiro nel 2011 dopo aver giocato in patria con il BJ Baxy, ora il clamoroso rientro in attivita. Queste le parole del giocatore, che ha già donato 100 mila Yuan alla per contribuire alla crisi dovuta al Coronavirus: