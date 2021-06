Infinito Dani Alves: giocherà le Olimpiadi giapponesi

A 38 anni il terzino verdeoro si diverte ancora a giganteggiare: convocato per le Olimpiadi in Giappone.

L'età? Un mero dettaglio per Dani Alves. Altro giro, altro record per il terzino brasiliano. Che, a 38 primavere compiute, si ritroverà a difendere i colori della selezione verdeoro in occasioni delle Olimpiadi in Giappone.

Già, tutto vero. In giornata sono stati resi noti i convocati della squadra sudamericana pronta a prendere parte all'evento sportivo degli eventi sportivi. E, per l'appunto, spicca il nome del terzino destro attualmente di proprietà del San Paolo.

Un premio alla carriera, indubbiamente, ma anche al rendimento attuale. Perché l'ex juventino, forte di un'ottima condizione psicofisica, si diverte ancora a giganteggiare. La pensione? Ancora lontana, per non dire lontanissima.

E poi le motivazioni non mancano affatto. Basti pensare alla freschissima polemica che ha visto proprio Dani Alves protagonista contro il VAR. Che, in occasione dell'1-1 fatto registrare dal San Paolo contro la Chapecoense, a detta del calciatore nativo di Juazeiro avrebbe pesantemente penalizzato la sua squadra: