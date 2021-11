Incredibile in Coppa di Francia: per il Venus trasferta da 32mila chilometri

La Coppa di Francia è da sempre tra quelle competizioni che più in assoluto riescono a regalare emozioni e storie da raccontare. A renderla speciale è il fatto che a prendervi parte sono centinaia di squadre che si affrontano nell’arco di ben quattordici turni prima di decretare una vincitrice.

Di fatto è un torneo che dà spazio a tutti e nel tabellone possono rientrare compagini che militano in campionati che si disputano a migliaia di chilometri di distanza dalla Francia.

E’ il caso dell’AS Venus, un club che ha sede sull’isola di Tahiti e quindi nella regione della Polinesia Francese, ovvero una delle regioni d’oltremare che appartengono alla Francia.

Il Venus ha quindi con pieno diritto preso parte alla competizione, ma per prendere parte alla sfida valida per il settimo turno del torneo, ha dovuto compiere molto di più di una semplice trasferta. Ha infatti sfidato il Trelissac, squadra che milita nel campionato ‘National 2’ e il cui stadio è distante quasi 16000 chilometri da casa.

Tra andata e ritorno quindi, i giocatori del Venus si sono sobbarcarti quasi cinquanta ore di volo e circa trentamila chilometri.

Al fine di prepararsi al meglio alla sfida e di abituarsi ad un fuso orario ovviamente diverso, i dieci volte campioni di Tahiti sono arrivati in Francia con due settimane di anticipo, ma la cosa non è bastata per evitare l’eliminazione.

Il Trelissac si è infatti imposto per 2-0 grazie alle reti di Hamel (al 44’) e di Burgho (al 51’), assicurandosi così il passaggio del turno.

Per il Venus e per Tahiti si è comunque trattato di un evento indimenticabile e anche l’attesa per la partita è stata grande. La sfida è stata infatti trasmessa in diretta sia su Facebook che sul primo canale della Polinesia Francese e in moltissimi hanno messo la sveglia alle 8 del mattino per non perdersela.