Incredibile Carvajal: espulso pubblica una storia a partita ancora in corso

Dani Carvajal è stato protagonista in negativo della sfida persa dal Real Madrid sul campo della Real Sociedad.

E’ un Real Madrid ormai totalmente concentrato sugli ultimi due obiettivi stagionali, ovvero Coppa del Re e Champions League, quello che in campionato sta continuando a collezionare passi a vuoto. La compagine dei Blancos, cadendo martedì sera sul campo della Real Sociedad (2-0), non solo è incappata nella settima sconfitta nel torneo, ma ha anche offerto su un vassoio d’argento all’Atletico la possibilità di scavalcarla al secondo posto.

Mentre il Barcellona si invola verso la conquista del titolo (che potrebbe arrivare già nel prossimo turno), il Real si lecca le ferite e fa i conti con un certo nervosismo certificato anche da quanto combinato da Dani Carvajal nel corso della sfida di San Sebastian.

Il difensore blanco infatti, ha lasciato i compagni in inferiorità numerica all’ora di gioco (il risultato era ancora sull’1-0) guadagnandosi due cartellini gialli nel giro di pochi minuti. Il primo il direttore di gara Juan Luis Pulido Santana lo ha estratto al 53’ quando lo stesso Carvajal ha protestato, in realtà in maniera abbastanza blanda, a seguito di una trattenuta di Oyarzabal non ravvisata.

Al 60’ è poi arrivata la seconda ammonizione a seguito di un contrasto con Aihen Munoz. Carvajal a questo punto ha prima salutato Kubo, poi ha incrociato Nacho e nel lasciare il campo ha applaudito sia l’arbitro che il quarto uomo per poi prendere la strada verso il tunnel dopo aver regalato la maglia ad un tifoso. Ma non è tutto.

Getty Images

Carvajal era infatti così arrabbiato che si è lasciato andare ad un qualcosa che raramente si vede. Appena entrato negli spogliatoi, ha preso il suo smartphone ed ha pubblicato una storia su Instagram con l’emoticon di una faccia che rideva.

Il suo post è apparso online pochi minuti dopo la sua uscita dal campo, mentre la partita era ancora in corso ed il cronometro segnava il minuto 70’.