Incredibile Barcellona in Champions: il miglior marcatore dopo Messi sono... gli avversari

Senza Messi il Barcellona non riesce a carburare. E quando lui non segna i blaugrana sono aiutati solo dalle autoreti.

Dopo , e , ad eliminare il prima della finale di Champions Legue ci ha pensato il . Una grandiosa rimonta quella dei Reds, che ha annichilito Leo Messi e raggiunto nuovamente l'ultimo atto della competizione per provare a riscattare la sconfitta dello scorso anno.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Se il Barcellona in difficoltà e neanche Messi riesce a trovare la via del goal, accendendo la luce della gloria e delle speranze di leggenda, in casa blaugrana le cose non si fanno solo complicate, ma presocchè impossibili da risolvere. Lo dimostrano diversi dati, di cui uno in particolare.

Nell'ultimo biennio, in cui il Barcellona è stato fatto fuori dalla Champions in rimonta prima contro la Roma e dunque contro il Liverpool, dopo le reti di Messi c'è il nulla assoluto. Perchè sì, Messi è il capocannoniere dell'attuale edizione e tra i migliori marcatori della scorsa, ma se non segna lui sono dolori. Quasi sempre.

Diciotto goal di Messi su trentotto reti del Barcellona tra il settembre 2018 e il maggio 2019. Praticamente il 50%. Oltre la metà, bisogna scavare in fondo per trovare Suarez, ex grandioso cannoniere europeo, che da tigre implacabile si è trasformato in timido marcatore da due reti in due stagioni.

Come Suarez anche Rakitic, che risponde comunque al nome di centrocampista, mentre Pique e Coutinho hanno messo a segno tre goal, uno in meno di Dembelè. Ad aiutare il Barcellona maggiormente sono stati ufficialmente gli avversari, viste le sei autoreti favorevoli alla squadra di Valverde.

Partiti Ronaldinho, Henry e Neymar nel corso degli anni, il Barcellona non è riuscito ad arrivare ad altri fuoriclasse capaci di avvicinare lo status quo di Messi, che ha la particolarità di assorbire tutta la luce della ribalta su di sè. Compagni oscurati e incapaci di brillare al fianco dell'argentino, re dei blaugrana con un vice-re decisamente particolare.