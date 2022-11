Incontro UEFA-Superlega: "Opposizione schiacciante a questa idea"

Friedkin, De Siervo, Percassi, Al-Khelaifi e diversi esponenti del calcio europeo hanno incontrato l'A22 Sports: "Ci basiamo sulla meritocrazia".

Ennesimo no da parte dell'UEFA alla Superlega, l'idea per una nuova competizione europea arrivata nella primavera 2021 e subito spazzata via. Il massimo organo continentale ha infatti incontrato l'A22 Sports, impresa che punta ad una nuova esperienza per il calcio d'elite.

"I vertici della UEFA, guidati dal presidente Aleksander Čeferin, e alti rappresentanti delle leghe nazionali, dei club, dei giocatori e dei tifosi, hanno sottolineato insieme che l'opposizione all'autoproclamata Super League rimane schiacciante oggi come lo è stata dall'aprile 2021" evidenzia la stessa UEFA in un comunicato ufficilae.

La UEFA ha ancora una volta respinto all'unanimità la Super League durante la discussione andata in scena nella giornata di martedì:

"I partecipanti hanno preso atto, con sorpresa, delle affermazioni dell'AD di A22 Sports secondo cui questa società non rappresenta a nessun titolo nessun club, compresi i tre club che continuano a sostenere apertamente il progetto".

"L'UEFA continua ad impegnarsi nelle basi del calcio europeo, che si basano su apertura, solidarietà e meritocrazia e servono obiettivi più ampi di principi sportivi e interesse sociale, piuttosto che privilegio e auto-diritto".

Oltre al top management UEFA, all'incontro hanno partecipato diversi esponenti del calcio europeo, come il presidente della Serie A, Luigi De Siervo, quello della Liga, Tebas, ma anche il numero uno del PSG, Al-Khelaifi, rappresentanti di Ajax e Bayern come Van der Sar e Kahn e due volti del calcio italiano, Friedkin della Roma e Percassi dell'Atalanta.

La A22 Sports è stata invece rappresentata da Bernd Reichart, Anas Laghrari e John Hahn. Assenti i club inglesi per la programmata riunione degli azionisti.

"La libertà di parola e di scambio di idee sono diritti fondamentali e A22 porterà avanti con ogni sforzo le sue idee per riformare il calcio, basandosi sui punti di vista di proprietà, tifosi, giocatori, leghe, istituzioni e tutte le altre parti coinvolte" ha evidenziato Reichart in un comunicato al termine della riunione. "Questo summit è un segnale per club e tifosi in Europa che c'è bisogno di una discussione e questo è importante anche laddove sembra difficile".