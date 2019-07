Incontro Lega Pro-Fiorentina: dopo la Juve anche i viola avranno una 'squadra B'

Dopo la Juventus, anche la Fiorentina avrà una sua 'squadra B' che giocherà in Serie C. Barone conferma: "Lavoriamo per la 2ª squadra".

L'apripista è stata la , che ha presentato la sua seconda squadra ai nastri di partenza del campionato di Serie C già nella stagione 2018/2019. Nella nuova stagione però un altro club di potrebbe unirsi ai bianconeri: si tratta della del nuovo proprietario Rocco Commisso, che ha incontrato oggi il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e il segretario Emanuele Paolucci attraverso il manager Joe Barone, braccio destro del manager italo-americano.

Le parti hanno discusso dell'importante progetto, come confermato dalle parole dello stesso Joe Barone ai cronisti al termine del vertice.

"Quella di oggi è stata un'esperienza abbastanza positiva per capire come funziona la Lega Pro, anche per capire le seconde squadre e per vedere il futuro della Fiorentina".

Avendo in rosa tanti giovani, il club viola pensa alla Serie C come a un palcoscenico importante in cui farli maturare.